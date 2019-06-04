» أحمد موسى يعلن توقف برنامجه ..تعرف علي السبب

04 يونيو 2019 - 12:28 م





أعلن الإعلامي أحمد موسى، توقف برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، لمدة أسبوع اعتبًارا من اليوم الثلاثاء.



وقال "موسى"،خلال حلقة برنامجه "علي مسئوليتي :" دي أخر حلقة هنقدمها النهاردة من برنامج علي مسئوليتي و نشوفكم بعد العيد ".



و أضاف موسي قائلا :" اشتغلنا طوال الشهر الكريم، وفريق العمل كان بيفطر في الشغل وبشكرهم على مجهودهم، وكل عام وأنتم بخير".

