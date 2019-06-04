الرئيس "السيسي" يهنئ الجالية المصرية بالخارج بعيد "الفطر"

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عمرو محمد-متابعات

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السيسي

تهنئة

عيد الفطر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .


وقال الرئيس السيسي - اليوم الثلاثاء، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها اليوم الثلاثاء سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية - "الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج

بكل سعادة وسرور، ابعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
اتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار. عيد سعيد. وكل عام وأنتم بخير ".

كما هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا الأمن والسلام لكل العالم . 

وجاء في نص التهنئة: "أتقدم بصادق التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى العالم بالأمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير ".


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