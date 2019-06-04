بالصور.. إقلاع اول رحلة لـ"مصر للطيران الي "واشنطن"

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عمرو محمد-متابعات

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واشنطن

مصر للطيران

اقلعت مساء الاثنين أولى رحلات مصرللطيران المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في تمام الساعة الحاديه عشر مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة على متن أحدث طائرات الشركة من طراز بوينج.

يأتي تدشين هذه الرحلات الجديدة، وفقاً لإستراتيجية التوسع والتطوير التي تنتهجها الشركة حالياً تحت مظلة وزارة الطيران المدني والتي تضمنت تحديث أسطول الشركة بأحدث طرازات الطائرات، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية إلى العديد من الأسواق الحيوية حول العالم.

وفي السياق ذاته، شهد مطار القاهرة الدولي احتفالاً بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، حيث قام فريق عمل مصر للطيران بالتفاعل مع عملاء الشركة ومشاركتهم هذا الحدث من خلال توزيع الهدايا الرمزية وإلتقاط العديد من الصور معهم قبيل إقلاع الرحلة ببضع ساعات. كما حرصت الشركة أيضاً على تقديم أسعار ترويجية خاصة للرحلة الافتتاحية من وإلى الوجهة الجديدة. وقد شهدت أيضاً هذه الرحلات الجديدة تفاعلاً كبيراً على صفحات الشركة الرسمية على قنوات التواصل الاجتماعي من صور وهاشتاج.

تقلع الرحلة رقم MS981 من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتهبط في واشنطن (مطار دالاس الدولي) الساعة 05:10 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بعد رحلة تستغرق مدتها 12 ساعة و10 دقائق.


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