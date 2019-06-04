رسميا.. بتروجت ثالث الهابطين في الدوري المصري

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بتروجيت
بتروجيت

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هبط فريق بتروجت رسميا من الدوري الممتاز، بعد تعادله سلبيا مع المقاولون العرب، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز وادي دجلة على الإنتاج الحربي 2 / 1، والاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1.
ورفع بتروجت رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس عشر، الثالث من القاع، ليرافق فريقي الداخلية والنجوم، فيما رفع المقاولون العرب رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، وتتبقى له مباراة.
وفاز وادي دجلة على الإنتاج الحربي 2 / 1.
وسجل هدفي وادي دجلة محمد هلال من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وإبراهيما نداي في الدقيقة 63، فيما سجل هدف الإنتاج الحربي أحمد مجدي الحسيني في الدقيقة 87.
وشهدت المباراة طرد وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربي في الدقيقة 55.
ورفع وادي دجلة رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.
وفاز الاتحاد السكندري على ضيفه سموحة 3 / 1.
وسجل أهداف الاتحاد السكندري رزاق سيسيه في الدقيقة الثالثة وكريم الديب في الدقيقة 29 وفارس مجاهد، لاعب سموحة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79، فيما سجل هدف سموحة حسام حسن من ركلة جزاء في الدقيقة 87.
ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد سموحة عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

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