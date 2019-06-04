"موسى" يزف بشرى سارة للمصريين خلال كأس الأمم

04 يونيو 2019 - 02:20 ص

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن بشرى سارة للشعب المصري بشأن تغطية تيم سبوت لكأس الأمم الأفريقية، قائلًا: "البث هيكون على أعلى مستوى، أحسن من البي إن سبورت، الـ Hd، هيكون على أحدث تقنيات، والبث الأرضي هيكون زيه زي الفضائي".





