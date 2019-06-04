نيجيريا.. مقتل 20 عنصرا من "بوكو حرام"

04 يونيو 2019 - 01:50 ص

أعلن الجيش النيجيري، مقتل 20 عنصرا من جماعة "بوكو حرام" المسلحة في عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية شمال شرق البلاد.



وأوضح تيموثي أنتيغا، المتحدث باسم الجيش النيجيري في بيان، الإثنين، أن قوات الأمن نفذت عملية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية، في مناطق أريج ومالكونوري وتومبوم ريغو في حوض بحيرة تشاد.



وأضاف أنتيغا، أن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعة وضبط كمية من الذخيرة والأسلحة، مشيرا إلى إصابة 4 من القوات النيجيرية بجروح.



وبوكو حرام، جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها، ذات الأغلبية المسيحية.

وتسببت أعمال العنف التي وقفت وراءها منذ عام 2009 بمقتل أكثر من 20 ألف شخص.

وبعد 2015 وصلت هجماتها إلى الدول المجاور لنيجيريا، مثل تشاد والنيجر والكاميرون.