بث كل مباريات "أمم أفريقيا" على هذه القنوات المصرية

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قال الإعلامي جمال الشاعر، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر تمتلك 55 محطة إرسال أرضية ضخمة، تم تطويرها مؤخرًا بالتكنولوجيا الرقمية، لتصبح الأكبر في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن تطوير هذه المحطات بهدف كسر مشكلة الاحتكار.

وأكد أنه طبقًا للقوانين الدولية من حق مصر أن تبث لجماهيرها مباريات كرة القدم طالما كان البث أرضيا، لافتًا إلى أن هناك "إريال" متوفر في الأسواق، بسعر أقل من تذاكر المباريات؛ يمكن المصريين من متابعة كل القنوات الأرضية بصورة جيدة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك العديد من الدراسات لتطوير المحطات الأرضية، وخدمة البث الأرضي، وسيكون هناك تطور في مستوى الجودة في الصورة.


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