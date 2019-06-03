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لحظة سقوط ضابط مظلات أثناء احتفاله في العاصمة الجديدة بالباراشوت

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الضابط لحظة سقوطه
الضابط لحظة سقوطه

محمد فضل

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العاصمة الجديدة

ضابط مظلات

توفي ضابط مظلات سابق يدعى، هاني شاكر خليل، أثناء قفزه بالباراشوت خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة أضخم مائدة إفطار في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لضابط المظلات السابق، أثناء تحليقه وقبل وفاته بعدة لحظات بعد انتهاء العرض الذي قام به في سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لصديق الضابط المتوفى: “قال لي سأصلي صلاة العصر، وأعدي عليك لكي نطير قبل صلاة المغرب بربع ساعة، وبعدما طار وفتح علم مصر، ذهبت لأنتظره ولكن في لحظة سقط بجانبي، كنت متأكد أنه هيقوم لأنه سقط من ارتفاع بسيط وعلى الرمال يعني اسفنج”.

وتابع: “ذهبت له فوجدته يقول “اعدلوني يا ولاد”، بس شكله كان غير مريح، وبعد وصول الإسعاف قال المسعف إنه مات”.




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