تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

03 يونيو 2019 - 09:33 م

كشفت الفنانة نهال عنبر رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عزت أبوعوف الذي يمر حاليًا بأزمة صحية.

وقالت نهال في تصريحات صحفية، "إن الحالة الصحية للفنان عزت أبوعوف ليست مستقرة، ولم تتحسن، وما زالت الحالة حرجة، هو حاليًا دخل غرفة العناية المركزة ".

وأوضحت: "أنها لا تستطيع الكشف عن طبيعة المرض الذي يعاني منه الفنان الكبير؛ لأن أسرته لا تريد الكشف عن أي تفاصيل تخص حالته.

وطالبت الجمهور وكل محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأشارت نهال: "هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها عزت أبوعوف المستشفى فهو يمر بأزمة صحية منذ فترة طويلة".



