شاهد.. تركي آل الشيخ يحسم حقيقة بيعه نادي بيراميدز

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مدحت شلبي

تركي آل الشيخ

بيراميدز

أكد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في قناة “النيل للرياضة”، بيع تركي آل الشيخ لحصته في نادي بيراميدز، عبر رسالة نصية على هاتفه الشخصي بتطبيق “واتس آب”.

وقال شلبي عبر برنامجه “مساء الأنوار”: “ترددت أنباء في الساعات الماضية عن تفكير آل الشيخ في بيع حصته في نادي بيراميدز، ولأول مرة أعلم أنها حصة وليس امتلاكا كاملا للفريق”.

وأضاف: “استفسرت من آل الشيخ كعادتي حول مدى صحة هذا الأمر عن طريق الواتس آب، وكتبت له بالحرف الواحد (أبوناصر مساء الأنوار، خبر بيع بيراميدز هل أؤكده أم أنفيه؟)”.

وأتم شلبي قائلا: “عادة ما يرسل لي الإجابة مختصرة، حيث قال لي كلمة واحدة (بعت)، قبل أن يرسل لي رسالة أخرى جاء فيها (قول أنباء تتردد)، ولكن طالما قال إنه باع فقد باع فعليًا”.


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