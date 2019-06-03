24 فائدة صحية لـ" الثوم" تعرف عليها

03 يونيو 2019 - 05:30 م



يعتبر الثوم من النباتات الموجودة داخل كل منزل فهو من أساسيات اعداد انواع الطعام المختلفة.

وولثوم قيمة غذائية كبيرة فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة ومنها : النحاس والحديد والمانجنيز و الفوسفور والكالسيوم و الزنك والبروتين و الكربوهيدرات والثيامين والريبوفلافين و فيتامين ج.

فوائد الثوم

1- فوائد الثوم في علاج الكولسترول

يعد الثوم فعال في تقليل نسبة الكولسترول في الدم، ولذلك يساعد في تقليل نسب الاصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب

2- فوائد الثوم في علاج ضغط الدم المرتفع

يتم شرب عصير الثوم عن طريق اضافة 6 قطرات من عصير الثوم مع 4 معالق صغيرة من الماء مرتين يومياً مما يعمل علي تخفيض ضغط الدم

3- فوائد الثوم لعلاج الصداع النصفي

يتم طحن الثوم، ووضعه على الاوردة الكبيرة الموجودة فى جانبى الرقبة أو في أي مكان يوجد به ألم.

اما في حالة الصداع النصفي توضع قطرتين من عصير الثوم في احدب فتحات الانف المعاكسة لجانب آلام الرأس، او ان يمضغ فص كل ساعة

4- فوائد الثوم في علاج ألم المعدة

إضافة نصف ملعقة من عصير الثوم إلى ربع كوب من المياه ثم يتم اضافة الملح حسب الرغبة مما يعمل علي التخفيف من آلام المعدة ويتم شرب كوب مرة واحده مساءاً

5- فوائد الثوم في شد ترهلات الثديين

أكل 5 فصوص من الثوم يومياً تعمل على التخلص من ترهلات الثدي والحصول علي ثدي مشدود في خلال 3 اسابيع

6- فوائد الثوم لعلاج قمل الشعر

يتم طحن 3 فصوص من الثوم وتخلط مع عصير الليمون، وتدلك بها فروة الرأس ليلا قبل النوم ثم يغسل الشعر في الصباح تتم تكرار ذلك لمدة 5 ايام وسينتهي امر قمل الشعر نهائياً.

ملحوظة : يجب أخذ الحذر من ان يلامس خليط الثوم مع الليمون العين اثناء تدليك فروة الرأس

7- فوائد الثوم لعلاج الديدان المعوية

اذا كانت لديك إصابة بالديدان المعوية فيمكنك أكل 5 فصوص من الثوم مع العسل ثلاث مرات يومياً قم بالاستمرار على هذا لمدة 2-3 أشهر وستتخلص نهائيا من الديدان المعوية

8- فوائد الثوم للعظام

اكل فصوص من الثوم بطريقة منتظمة ومستمرة لفترات طويلة يفيد فى علاج كسور العظام وزيادة كثافتها لاحتواء الثوم علي الكالسيوم وبعض الفيتامينات والمعادن المفيدة الأخرى.

9- فوائد الثوم في علاج الروماتيزم

هناك طريقتين لاستخدام الثوم في علاج الروماتيزم:

الأولى هي تدليك مكان الألم بزيت الثوم يومياً

الثانية عن طريق تقطيع الثوم الي قطع صغيره او ان يتم فرمه مع 10 حبات من القرنفل ثم يتم اضافتهم الي كوب من الحليب وتسخينهم وبعد ذلك يتم شرب هذا المشروب ليلاً لمدة 6 أسابيع

10- الثوم لعلاج مشاكل الهضم

قم ببلع 4 فصوص من الثوم يومياً، حيث ان الثوم مفيد فى ازالة غازات البطن ويعمل علي تقوية الجهاز الهضمي.

11- فوائد الثوم لعلاج الحكة المتكررة

يتم غلي بعض فصوص من الثوم في الزيت يفضل ان يكون زيت الزيتون ثم الانتظار حتى يصبح دافئ ويدلك المكان المصاب صباحاً ومساءاً.

12- الثوم لعلاج مشاكل اللثة والأسنان

يفيد الثوم في علاج التهاب وتورم اللثة وذلك عن طريق إضافة 20 قطرة من عصير الثوم الي 1 ملعقة شاي مع العسل وتلعق اللثة بها جيداً ويكرر ذلك صباحاً ومساءاً .

13- علاج القلق والتوتر

قم بإضافة 4 فصوص من الثوم الي نصف كوب من الحليب الساخن ثم يتم شربه كرر هذه الوصفة لبضعة أيام

14- فوائد الثوم للتخلص من البلغم

يتم إضافة عصير الثوم الي بعض الماء الساخن ويتم شربه حتى يتم التخلص من البلغم

15- فوائد الثوم لمقاومة مرض شلل الأطفال

يطحن 25 جرام من فصوص الثوم (حوالى 5 فصوص) ثم يغلي مع كوب كبير من الحليب وعندما يسخن الخليط يزداد قوامه وتماسكه قم بإنزله من على النار وتبريده وتناوله مع الطعام يوميا

16- الثوم لعلاج لدغات الحشرات والزواحف السامة

التدليك بعصير الثوم في مكان اللدغة يخفف من الاحساس بالشعور بآلام اللدغة.

17- فوائد الثوم لعلاج الكحة المستمرة

يتم طهى 3 فصوص ثوم مفرومين فى فنجان من زيت الزيتون وتدلك منطقة الصدر بقطعة مبللة بالكحول (يمكن استخدام البرفان كبديل) لإزالة الاتربة وتفتيح مسام الجلد ثم تدهن بخليط الثوم مع زيت الزيتون على الصدر مع التدليك لمدة 5 دقائق.

يجب التوقف عن تناول الحمضيات مثل الطماطم المانجو البرتقال والليمون، ويجب تناول الثوم مع الاكل ثلاث مرات يومياً

وأيضا اضافة 20 قطرة من عصير الثوم لكوب من قشر الرومان. فهذه الخلطة تساعد علي ايقاف السعال.

18- الثوم لعلاج التهاب الحلق

إضافة فصين ثوم مفرومين على كوب من الماء الساخن ويتم تركه قليلا ثم تناوله صباحاً ومساءاً.

19- فوائد الثوم في علاج الصرع

يتم طحن الثوم جدياً والسماح للشخص المصاب بشم رائحته، فذلك يعمل علي استعادة وعيه وذلك لرائحة الثوم القوية.

غلي 10 فصوص من الثوم في الحليب يومياً وشربهم.

20- الثوم لعلاج السعال الديكى

نقع معلقة من اللوز فى الماء لمدة 12 ساعة ثم يتم اضافة 2 فص من الثوم الى اللوز وطحنه جيدا تناول ملعقة صغيرة من الخليط علي الريق او يتم اذابتها فى من كوب الماء وتحلي بالعسل

او احضار فنجان من الماء مضاف اليه ملعقة من عسل النحل مع فصين ثوم مفرومين ويتم تناول هذا الخليط 4 مرات يومياً

21- فوائد الثوم في إدرار البول

يتم طحن 250 جرام من الثوم مع إضافة 500 جرام من زيت الخردل و 2 لتر ماء واخلطهم جيداً في وعاء ويغلي حتى يتبخر كل الماء ثم انتظر حتى يبرد وقم بتدليك منطقة ما تحت السرة مرتين يوميا

22- فوائد الثوم لعلاج أمراض الأذن

يتم غلي 4 فصوص من الثوم في ملعقة كبيرة من زيت الخردل ويتم وضع قطرة في الأذن المصابة ويفيد ذلك في تخفيف الألم وتصريف الصديد من الأذن.

23- فائدة الثوم في علاج الربو

10 قطرات من عصير الثوم مع 2 ملعقة من العسل في كوب من الماء ثم يخلطوا ويعطى ذلك يومياً لمريض الربو سيساعد في السيطرة على النوبات.

24- فوائد الثوم في مقاومة أمراض سرطان المعدة

يطحن الثوم ويتم خلطه في الماء يشرب هذا الخليط يومياً بانتظام او أخذ الثوم بعد الوجبات 3 مرات يومياً سيبقى المعدة نظيفة

وللثوم أهمية كبيرة للصحة العامة

لعلاج قرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم والديدان والتلوث يتم اكل 4 فصوص من الثوم بعد وجبات الطعام اليومية.

يتم طحن نصف فص من الثوم الناعم ويخلط في الماء الساخن ثم يتم الغرغرة بذلك الخليط لعلاج التهاب اللوزتي

لعلاج الاكزيما وقضمة السقيع والثعلبة وسرطان الجلد والقوباء الحلقية كل هذ الامراض يعالجها الثوم وذلك عن طريق تناوله مع دهان زيت الثوم على مكان الاصابة مرتين يومياً

يعمل الثوم بشكل عندما يتم اكله نىء، ومع ذلك يعتبر الثوم مكون اساسي في عمليات طهي الطعام ، وخاصة، وإنه يقلل من نسبة الكوليسترول في الخضروات التى توضع في السمن اثناء طهي الطعام .

حيث إن عدم وجود الثوم أثناء طهي الخضار في السمن أو الزبدة يرفع من مستوى الكولسترول بها.

