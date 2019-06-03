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السجن المشدد 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة

قضايا وحوادث

رشوة_ صورة أرشيفية
رشوة_ صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 13، اليوم الاثنين، معاقبة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك، وأحمد أبو عمرة، وجمال الرحماني، وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "محمد ع أ" 54 عامًا، رئيس حي روض الفرج لأنه في الفترة من أبريل 2016 حتي مايو 2016 بصفته موظف عمومي رئيس حي روض الفرج طلب وأخذ لنفسه رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من "مفيد س م" مبلغ مالي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيمة إصدارة صورة رسمية من أوراق قطعة الأرض المملوكة له.

جاء في أقوال "مفيد س م" صاحب مكتب مقاولات أمام النيابة العامة بأنه حال توجهه لمقر حي روض الفرج للحصول على صورة رسمية من أوراق قطعة الأرض المملوكة له تقابل مع المتهم "محمد ع أ" رئيس حي روض الفرج طلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الحصول على صورة رسمية لقطعة الأرض خاصته فتوجه لإبلاغ "محمد علي سيد" عضو بهيئة الرقابة الإدارية والذي طلب منه الاستمرار في مجاراة المتهم وفي أعقاب ذلك دارت محادثات هاتفية مسجلة جمعت بينه وبين المتهم تضمنت الحديث عن مبلغ الرشوة ثم قام بالتوجه لمكتب المتهم حيث أخذ منه مبلغ الرشوة المتفق عليه 20 ألف جنيه وتم ضبطه بمعرفة عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وفي تحقيقات النيابة أقر المتهم بصحة صوته وصورته الواردة بالتسجيلات، وثبت بتقرير خبير الأصوات بأن صوت وصورة المتهم مطابق لصوته وصورته بالتسجيلات.


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