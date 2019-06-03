  • الإثنين 03 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:38 م
بحث متقدم
عيد الفطر

«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس العيد.. حرارة وأمطار على هذه المناطق

السودان

الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة ونقل السلطة للمدنيين بالسودان

عشماوي

مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي «هشام عشماوي»

البورصة

البورصة تنهي تعاملات رمضان بأرباح 3.2 مليار جنيه

صلاح

"صلاح" يوجه رسالة لجماهير ليفربول

السودان

ارتفاع عدد ضحايا فض اعتصام السودان لـ14 قتيلاً

وزير الدفاع

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر

اختفاء طائرة هندية

اختطاف طائرة عسكرية هندية

صلاح

مزاد علني.. صلاح مطلوب في 3 أندية عالمية

الوداد والترجى

بشرى سارة من الكاف والفيفا للوداد بشأن موقعة الترجي

مقتل الضابط الليبي الذي قبض على الإرهابي «هشام عشماوي»

آخر الأخبار

عشماوي
عشماوي

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

موسي: إعدام "عشماوي" يجب أن يتم بهذه الطريقة

#

ماذا تعرف عن قوات G.I.S المصرية ؟

#

تعليق غامض من عمرو أديب على تسلم مصر لهشام عشماوي

#

11 معلومة لا تعرفها عن الإرهابي "هشام عشماوي" الذي تسلمته مصر

قتل النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة، وفق مصادر خاصة لـ RT .

وأوضحت المصادر أن الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق  بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

وكانت وحدة من "الجيش الوطني الليبي" قد قبضت في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي على هشام عشماوي الذي يعد من أخطر قيادات التنظيمات المصرية الإرهابية، ويوصف بأنه أمير تنظيم "المرابطين"، ومتورط في سلسلة من الهجمات على الجيش المصري.

وسلّم "الجيش الوطني الليبي" مؤخرا عشماوي، ونُقل تحت حراسة مشددة من قبل قوات خاصة مصرية تابعة للمخابرات إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السجن المشدد 3 سنوات لرئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة
» الإمارات تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السودان
» الاتحاد الإفريقي يدين العنف بالسودان ويدعو إلى تحقيق فوري
» أحمد عمر هاشم:الصوفية موجودة منذ عهد الرسول
» 3 إصابات لا يجوز تعرض المرأة لهم خلال ضربها
» هكذا تحمي نفسك من "دودة الدماغ": تدخل الجسم وتأكل المخ
» طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي
» معهد الفلك يعلن عن موعد صلاة عيد الفطر بـ"الدقيقة"
» رئيس دولة آسيوية يعترف: أنا شاذ جنسيا
» مجزرة دموية ضد معتصمي السودان: قتلى وجرحى
» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:00 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار