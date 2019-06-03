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البورصة تنهي تعاملات رمضان بأرباح 3.2 مليار جنيه

مال وأعمال

البورصة
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العرب

شراء

البورصة المصرية،

شهر رمضان

ورقة مالية

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين في أخر جلسات شهر رمضان المبارك، بارتفاع جماعي لكل المؤشرات.

وبلغت أرباح اليوم في رأس المال السوقي إلى 3.2 مليار جنيه ليغلق التعامل عند 745.124 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 60 مليون ورقة مالية بـ302 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.9 ألف عملية لـ150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.56% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على 35.31%، والعرب على 4.13%، والمؤسسات على 52.61% من تعاملات اليوم، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.38%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 760 ألف جنيه، و5.2 مليون جنيه، و13.3 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 859 ألف جنيه، و620 ألف جنيه، و17.8 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 17017 نقطة. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 597 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 450 نقطة. وارتفعت أسهم 80 شركة وهوت 24، ولم تتغير مستويات 46 شركة.


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