االذهب يرتفع 4 جنيهات ليسجل هذا الرقم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق في التعاملات المسائية اليوم الإثنين 3 يونيو.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها
عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها
عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها
الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها
أوقية الذهب 1316 دولارا
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
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