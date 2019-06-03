مزاد علني.. صلاح مطلوب في 3 أندية عالمية

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ريال مدريد

منتخب مصر

ليفربول

بايرن ميونخ

صلاح

بدأ مزاد علني علي اللاعب الدولي محمد صح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي بين 3 أندية عالمية علي رأسها ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية في عددها، اليوم الاثنين، أن المزاد بشأن اللاعب بدأ في ظل اهتمام بضع فرق بخدماته وطرحت على جماهير ريال مدريد استفتاء حول إمكانية ضمه.

وأكدت الصحيفة أن فرق ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد أخذوا علمًا بتصريحاته بعد الفوز بلقب دوري الأبطال، إذ قال: ”مستقبلي لا أتحدث عنه حاليًّا“.

وارتبط النجم المصري بالانتقال لبضع فرق بعد تألقه في الموسمين الماضيين برفقة ليفربول وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، كما لعب نهائي دوري الأبطال في 2018 وفاز باللقب في 2019.

ويعتبر فريق بايرن ميونخ من المهتمين بالنجم المصري، إذ يبحث عن أجنحة لتعويض رحيل الثنائي الهولندي أريين روبين والفرنسي فرانك ريبيري.

كما يعتبره العديد من المهتمين أحد أهداف ريال مدريد رغم كون الفرنسي زين الدين زيدان يفضل زميله السنغالي ساديو ماني.

ويبقى انتقال صلاح إلى مانشستر يونايتد شبه مستحيل رغم كون الفريق الإنجليزي يملك الأموال اللازمة لضمه لكن العداء التاريخي بين الفريقين يجعل النجم المصري يفضل عدم إغضاب جماهير ليفربول والإبقاء على حبهم.

وسبق لتقارير إعلامية أن ربطت محمد صلاح ببرشلونة ويوفنتوس أيضًا، لكن كل الأخبار تبقى مجرد إشاعات في ظل فوز ليفربول بدوري الأبطال ورغبتهم في الحفاظ على نجومهم للموسم المقبل.


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