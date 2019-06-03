كلاكيت أول مرة.. ترامب يهاجم إسرائيل

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متابعات- محمد الخرو

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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوة لانتخابات مبكرة في إسرائيل بالأمير السخيف، كما عبر عن استيائه الشديد من هذه الدعوة حيث انتقد ولأول مرة منذ توليه الرئاسة الأمريكية السياسة الداخلية لتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب قال وهو فى طريقه للعاصمة البريطانية لندن: "رغم انتخاب نتنياهو فجأة سيخوضون العملية الانتخابية برمتها مرة أخرى بحلول شهر سبتمبر، إنه أمر سخيف، نحن لسنا سعداء بهذا".

يشار الى أن الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض غمار الانتخابات العامة، للمرة الثانية فى غضون 5 أشهر، بعد إجرائها فى إبريل الماضى، وحدد موعد الانتخابات القادمة فى 17 سبتمبر الوشيك، ويأتى ذلك بعد أن تم حل الكنيست، بعد أن فشل نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة جديدة.


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