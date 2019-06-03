  • الإثنين 03 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:38 ص
بحث متقدم
اعتصام السودان

3 قتلي واصابات خطرة في فض اعتصام السودان

عيد الفطر

دولة إسلامية تعلن أول أيام عيد الفطر اليوم

زلزال

زلزال بقوة 6.2 يهز "سومطرة"

"بيت المقدس" تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على إيلات

هجوم صاروخي علي مطار "التيفور" بسوريا

العملات الاجنبية

سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

صلاح

صلاح في ورطة .. والسعودية القادرة فقط على إنقاذه

هلال العيد

تلميح خطير من رئيس معهد الفلك بخصوص "هلال العيد"

الدكتور شوقي علام

تحذير شديد اللهجة من "الأوقاف" بشأن موعد عيد الفطر

محمد صلاح

صدمة لمحمد صلاح بعد التتويج: استفزاز وظلم للملك المصري

بومبيو

وزير خارجية أمريكا يكشف مفاجأة صادمة عن صفقة القرن

سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

مال وأعمال

العملات الاجنبية
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

#

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

#

أسعار العملات اليوم فى البنوك

#

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 3 يونيو.

وسجلت أسعار العملات بالبنوك المصرية، تحسنا أمام العملات الرئيسية التي بدأت منذ مطلع العام الجاري.

وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على النحو التالي:

سعر الدولار

16.7333 جنيه للشراء

16.8333 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبي

18.6326 جنيه للشراء

18.7490 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

21.1275 جنيه للشراء

21.2571 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري

16.5841 جنيه للشراء

16.6898 جنيه للبيع

سعر 100 ين ياباني

15.2523 جنيه للشراء

15.3477 جنيه للبيع

سعر الريـال السعودي

4.4620 جنيه للشراء

4.4889 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

54.9553 جنيه للشراء

55.3037 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

4.5551 جنيه للشراء

4.5832 جنيه للبيع


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا تحمي نفسك من "دودة الدماغ": تدخل الجسم وتأكل المخ
» طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي
» معهد الفلك يعلن عن موعد صلاة عيد الفطر بـ"الدقيقة"
» رئيس دولة آسيوية يعترف: أنا شاذ جنسيا
» مجزرة دموية ضد معتصمي السودان: قتلى وجرحى
» كشف سر اختفاء الفنان "محمود ياسين" عن الساحة
» الحكومة البريطانية تهنىء محمد صلاح وليفربول
» مكة.. أكثر من مليوني مصل يشهدون ختم القرآن بالمسجد الحرام
» «السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»
» صلاح هزم "الإسلاموفوبيا" في معقل ليفربول
» "علماء المسلمين" يناشد العالم حماية "الأقصى"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:00

  • عشاء

    20:30

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار