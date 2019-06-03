سعر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 3 يونيو.
وسجلت أسعار العملات بالبنوك المصرية، تحسنا أمام العملات الرئيسية التي بدأت منذ مطلع العام الجاري.
وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على النحو التالي:
سعر الدولار
16.7333 جنيه للشراء
16.8333 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبي
18.6326 جنيه للشراء
18.7490 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
21.1275 جنيه للشراء
21.2571 جنيه للبيع
سعر الفرنك السويسري
16.5841 جنيه للشراء
16.6898 جنيه للبيع
سعر 100 ين ياباني
15.2523 جنيه للشراء
15.3477 جنيه للبيع
سعر الريـال السعودي
4.4620 جنيه للشراء
4.4889 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي
54.9553 جنيه للشراء
55.3037 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
4.5551 جنيه للشراء
4.5832 جنيه للبيع
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