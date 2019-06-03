» معهد الفلك يعلن عن موعد صلاة عيد الفطر بـ"الدقيقة"

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وقال المعهد - في بيان رسمي - إن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية أداءً لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر أداءً للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.

وقال المعهد - في بيان رسمي - إن مدينتي طابا والعريش هما أول المواقع المصرية أداءً لصلاة عيد الفطر، حيث يحين موعدها في الساعة الخامسة و6 دقائق، فيما تكون مدينة السلوم آخر مدن مصر أداءً للصلاة التي يحين موعدها في الخامسة و40 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينتي بورسعيد وشرم الشيخ سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و12 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة في السويس وحلايب في الساعة الخامسة و14 دقيقة، وفي الطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفي مدينة سانت كاترين في الساعة الخامسة و11 دقيقة.

وأضاف أن سكان مدينتي بورسعيد وشرم الشيخ سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و12 دقيقة، فيما يحين موعد الصلاة في السويس وحلايب في الساعة الخامسة و14 دقيقة، وفي الطور والإسماعيلية ودمياط في الساعة الخامسة و13 دقيقة، وفي مدينة سانت كاترين في الساعة الخامسة و11 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي شبين الكوم في الساعة الخامسة و19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة في كل من (طنطا - بنها - كفر الشيخ) في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة وشلاتين في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و17 دقيقة.

وكشفت حسابات المعهد عن موعد صلاة عيد الفطر في دمنهور في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي شبين الكوم في الساعة الخامسة و19 دقيقة، فيما يحل موعد الصلاة في كل من (طنطا - بنها - كفر الشيخ) في الساعة الخامسة و18 دقيقة، وفي المنصورة وشلاتين في الساعة الخامسة و16 دقيقة، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و17 دقيقة.