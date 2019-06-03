» مجزرة دموية ضد معتصمي السودان: قتلى وجرحى

03 يونيو 2019 - 07:38 ص

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن مجزرة دموية ترتكب الآن ضد معتصمين القيادة العامة بالسودان.



وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له: "المجلس العسكري يحشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في #الخرطوم و نناشد المواطنين بالتوجه إلى ميدان الاعتصام ".



وأضاف: "المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه ميليشيات الآن بأوامره".



وأردف: " ندعو لإعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري".



فيما بدأت عملية إطلاق نار كثيفة في ميدان الاعتصام ، وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية عن سقوط قتيل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.