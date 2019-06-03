صدمة لمحمد صلاح بعد التتويج: استفزاز وظلم للملك المصري

03 يونيو 2019 - 05:59 ص

سادت حالة من السخط من جانب محبي النجم المصري محمد صلاح حول العالم بعد استبعاده من القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا رغم تتويجه مع ليفربول وإحرازه هدفًا في النهائي.



واستنكرت الجماهير استبعاد "صلاح" رغم اختيار 6 لاعبين من ليفربول ضمن القائمة المثالية .



وأوضح الاتحاد الأوروبي في منشور خاص به، أن اختيار قائمة الـ20 لاعبًا أتى بناء على متابعة الخبراء الفنيين داخل "ويفا".



وتكونت القائمة من: أليسون (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة)، فان دايك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، فيرتونغن (توتنهام)، ألكساندر أرنولد (ليفربول)، روبيرتسون (ليفربول)، سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، دي بروين (مانشستر سيتي)، دي يونج (أياكس)، ندومبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، نيريرس (أياكس)، سترلينج (مانشستر سيتي)، ميسي (برشلونة)، تاديتش (أياكس)، مانى (ليفربول)، رونالدو (يوفنتوس)، لوكاس مورا (توتنهام).

