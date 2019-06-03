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الجبير: تحريف قطر للحقائق ليس مستغربا

عرب وعالم

الجبير
الجبير

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أدان وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، مساء الأحد، تحريف قطر "غير المستغرب" للحقائق، بعد القرارات الصادرة عن القمتين العربية والخليجية التي شاركت فيها الدوحة، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وقال الجبير في تغريدات على حسابه في تويتر، "إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شئون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح الوزير السعودي، أن "الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات!".
وأردف الجبير، أن "الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً".
إلى ذلك، قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، إن تحفظ قطر على بيان قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت، الخميس، في مكة، يؤكد أن الدوحة "أصبحت مرتهنة وتستنجد بالوسطاء"، خاصة وأن التحفظ لم يأت إلا بعد أيام من القمة.
وبعد مشاركتها في قمتي مكة العربية والخليجية، ومغادرة ممثلها رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني السعودية دون تعليق يذكر، أعلنت الدوحة، الأحد، تحفظها على بياني القمتين.
وبدلت قطر موقفها بعد أيام من القمتين، إذ قال وزير خارجيتها، الأحد، إن التحفظ جاء "لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية".
وأثار إعلان دولة قطر تحفظها على بنود القمتين الخليجية والعربية، بعد أيام من صدورهما، الجدل مجددا حول عدم التزام الدوحة وتنكرها للعهود والمواثيق التي تربطها بمحيطها الخليجي والعربي.

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