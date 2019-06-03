«الصالح»: «شخباري» تناسب كل الأذواق

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شخباري

الصالح

يستعد الفنان زايد الصالح لإطلاق عمل غنائي جديد في عيد الفطر المبارك يحمل اسم «شخباري» من كلمات والحان خالد النادر حيث ستطلق الأغنية في أول يوم من عيد الفطر المبارك على جميع منصات التواصل الاجتماعي ومراكز الترويج الموسيقي.

وقال «الصالح»: «إن العمل الجديد أتى بعد مفاضلة طويلة لعدد من الأعمال الغنائية التي تم تسجيلها مؤخرا حيث جدولت لطرحها في الأسواق خلال العام الحالي»، لافتا إلى أنه «من الصعب جدا في الوقت الحالي أن تستطيع مواكبة أذواق الشباب فقد أصبح الجيل الحالي ذائقة موسيقية عالية المستوى والتأثير».

وأكد أنه عمل مع فريق عمل أغنيته الجديدة «شخباري» على تقريب وجهات النظر لتقديم عمل متكامل يتناسب مع ذائقه الجمهور آملا أن ينال على رضاهم.

ويبحث «الصالح» عددا من الاتفاقيات مع عدد من الشعراء والملحنين في الكويت والقاهرة حول أعمال وطنية جديدة حول التكاتف العربي تجاه الأحداث المنصرمة، قائلا: «إن من أهم أدوار الفنان نقل الرسالة السامية لأوطانها».

وشدد على حرصه لقراءة عدد من الأعمال الغنائية الوطنية العربية التي تحاكي التكاتف العربي الاسلامي في المنطقة وستكون قريبا على جميع منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي وقناه اليوتيوب الخاصة به.

وعلى صعيد آخر، يستعد الصالح لإحياء ثلاثة حفلات مباشرة تنطلق من جدة في مهرجان أهلا بالصيف في تاريخ 06\06\2019 كما يحيى الصالح حفلة غنائية مباشرة مع النجوم شمه حمدان ورامي صبري على مسرح مهرجان فورها بتاريخ10\06\2019 يختتم حفلات العيد في 13\6\2019 في القاهرة.


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