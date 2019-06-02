«آل الشيخ» يبيع حصته في بيراميدز لهؤلاء

02 يونيو 2019 - 11:43 م

أكدت مصادر قريبة الصلة بالمستشار تركى آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، موافقته بصورة نهائية على بيع حصته فى نادي بيراميدز لسالم الشامسى، وأحمد الرميثى.

ووفقًا للمصادر الخاصة، فإن إجراءات نقل الملكية ستتم خلال الـ48 ساعة القادمة، لينهى علاقته بنادى بيراميدز.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه المصادر تلقيه عروضًا لشراء أندية فى الدرجة الثانية بالدورى الإنجليزى، وكذلك الدورى البرتغالى فى الدرجتين الممتازة والأولى.

ويجرى آل الشيخ، دراسة خاصة بذلك لاتخاذ قراره فى شأن شراء أحد هذه الأندية، حيث يعتزم الدخول إلى السوق الأوروبية.