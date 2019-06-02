أول تعليق من "السيسي" على سقوط سيستم التعليم

02 يونيو 2019 - 11:34 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو العديد من الملفات ومنها التعليم.

وأضاف الرئيس: إنه عندما سقط "السيستم" الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي وجه الناس نقدًا شديدًا للحكومة ووزير التربية والتعليم.

وأضاف "السيسي"، أن مسار التعليم خلال الـ50 عامًا الماضية أفرز قدرات متواضعة وأفرز لسوق العمل خريجًا حاصلاً على الشهادة فقط.

وأوضح السيسي، أن معظم الأسر تريد من أبنائها الحصول على الشهادة، ثم الوظيفة، ثم الزواج، دون الإعداد والتدريب الجيد، لافتًا إلى أن محصلة التعليم الماضية متواضعة، وأنه منذ 7 سنوات وموضوع التعليم يصطدم بالعقبات.



وتابع الرئيس: "عندما سقط "السيستم" قالوا هاتوا الحكومة وهاتوا طارق شوقي مش هينفع كده نحن نختبر الموضوع ونشوف الأمر حتى يستقيم؟".

واستطرد السيسي: "عاوزين نعمل تعليم كويس يجب عمل مسار كويس يسير فيه التعليم وهو ما نقوم عليه الآن ولكن نتائجه ليست الآن".



وطمأن الرئيس السيسي أولياء الأمور قائلاً: "ما تخافوش مش هنضيّع ولادكم، وعمر ما يكون إصلاح على مستقبل الناس".



وحضر الرئيس السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث ألقى كلمة مشيدا بدور المصريين في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي.

