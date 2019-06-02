» «تريزيجيه» يتمسك بالانتقال لهذا الفريق

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رفض محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي والمنتخب الوطني، الانتقال إلى جلاتا سراي أوفناربخشة التركيين، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة فاناتك التركية، واسعة الانتشار، كشفت في تقرير صادر اليوم، الأحد، أن تريزيجيه رفض الانتقال إلى جالاتا سراي وأبدى رغبة لدى إدارة قاسم باشا بالتوجه إلى ليون الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أن "ليون" تقدم بعرض قيمته 10 ملايين يورو من أجل ضم الدولي المصري، وذلك بعدما نجحت إدارة الفريق الفرنسي في الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية الخاصة به.

وينتظر تريزيجيه حاليا رد إدارة قاسم باشا على العرض الفرنسي، الذي يتمسك به اللاعب، رغبة منه في المشاركة مع ليون في دوري المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي في نسخته الجديدة.


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