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"بلومبرج": مصر من بين أقوى الاقتصادات الناشئة

الحياة السياسية

رسم توضيحي
رسم توضيحي

خالد الشرقاوي - متابعات

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صنف تقرير نشره موقع "بلومبرج" الأمريكي، مصر والفلبين من بين أكثر الأسواق الناشئة مرونة في العالم وسط قلق الحرب التجارية الجارية بين العديد من الأسواق العالمية. 
وقالت "بلومبرج"، إن معظم الدول الأعلى مرتبة تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي، وذلك وفقًا للسجل الاقتصادي الذي أعدته المجلة الاقتصادية المتخصصة. 
وأضافت "بلومبرج"، أن مصر والفلبين تأتي في مقدمة الدول ذات الاقتصادات النامية البالغ عددها 21 دولة، حيث سجلت مصر والفلبين ارتفاعًا بسبب عمليات البيع الأخيرة في الأسواق النامية والتي حافظت على قيمة أصولها نسبيًا. 
وجاءت المكسيك، التي تواجه الآن تهديدًا بإن تتعرض لتعريفات جمركية جديدة يسعي لفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذا فهي تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق ضعفًا بسبب صادراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة. 
وأفاد التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية، أن المستثمرين يبحثون عن أصول الأسواق الناشئة مثل مصر التي لا تزال تقدم قيمة بعد عمليات البيع الناجمة عن التصعيد المفاجئ في الحرب التجارية.

يذكر أن مؤشر MSCI تعرض لعملات الأسواق الناشئة لأكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% خلال شهر مايو.

وبلغ معدل انخفاض مؤشرات الأسهم بالأسواق الناشئة نحو 7.5% بعد ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الماضية.

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