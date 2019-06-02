» موعد وصول منتخب غانا للمشاركة في «كان 2019»

02 يونيو 2019 - 10:58 م

بدأ منتخب غانا الملقب بـ«البلاك ستارز» استعداداته بشكل قوي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

ووصل الوفد الأول من بعثة المنتخب الغاني للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بقيادة أليكس أسانتي السكرتير العام للاتحاد الغاني وبعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، اليوم الأحد، ويكتمل الحضور، غدًا الاثنين، بقدوم المدير الفني كواسي أبياه وبعض اللاعبين.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب غانا معسكرًا لمدة 3 أسابيع، يلعب خلاله مباراتين وديتين في الفترة بين 10 إلى 15 يونيو الجاري أحدهما مع جنوب أفريقيا.

وذكر الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان رسمي أن منتخب البلاك ستارز سيصل إلى مصر يوم 20 يونيو الجاري قبل 5 أيام من انطلاق المجموعة السادسة التي يلعب بها المنتخب الغاني مع بنين والكاميرون وغينيا بيساو.

ويفتتح منتخب غانا مشواره في أمم إفريقيا أمام بنين يوم 25 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية.