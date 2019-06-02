«رامز» ساخرًا من «كوبر»: «ملك اللاموري في زوري»

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المصريون

كوبر

رامز جلال

حلّ هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان ومدرب المنتخب الوطني السابق، ضيفًا على برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية MBC مصر.

وسخر رامز من هيكتور كوبر قائلًا: "النهاردة أنا هجيب تار جيل كامل دمره كوبر، هاخد حق كل واحدة اتطلقت من جوزها في ماتشات المنتخب، كنا بنهتف من النخاع وأنت طلعت حمادة بالنعناع، معانا ملك كوبر لابس تيشرت بصلي، وبنطلون كجول، تحس إنه رايح يلعب جولف".

وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للمدرب هيكتور كوبر، بعدها تم إقناعه بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار به الجسر ويقع فى المياه وسط فزع كبير انتاب المدرب أثناء مواجهة الشلال.

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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