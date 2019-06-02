  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:20 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

«السيسي» يُنهي الجدل بشأن ما أشيع عن«صفقة القرن»

أمير قطر

قطر تُبرر رفضها بيان "قمتي مكة" بـ4 أسباب

شيخ الازهر

ماذا قال شيخ الأزهر عن الحكام المسلمين في حضور «السيسي»؟

رامز في الشلال

«رامز» ساخرًا من «كوبر»: «ملك اللاموري في زوري»

صلاح

«صلاح»: لقب دوري الأبطال مجرد بداية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: لن أوظف أحدًا.. عندنا 5 ملايين زيادة

البحوث الفلكية

مفاجأة.. بشأن موعد أول أيام عيد الفطر

الدكتور مدبولي

الحكومة تستجيب لمطالب المصريين العاملين بالخارج

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد: طقس حار وسقوط أمطار على هذه المناطق غدا

ليفربول

بث مباشر.. جماهير ليفربول تستقبل صلاح ورفاقه

السيسي: لن أوظف أحدًا.. عندنا 5 ملايين زيادة

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيسي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي": مصر لن تدخر جهدا في دعم مظمة التعاون الإسلامي

#

السيسي: "لما بشوف حد وزنه زيادة بقول ده مبيشتغلش"

#

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

#

"بومبيو": واشنطن لن "تقف مكتوفة الأيدي" إذا واصلت موسكو "زيادة التوتر" في فنزويلا

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال إحدى ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن عملية التوظيف في مصر، قائلاً: "لما توليت الأمر قلت مفيش توظيف تاني لن نجامل على حساب البلد.. البلد تمشي زى الكتاب ما يقول".

وقال السيسي: "الخواطر لا تبني بلاد، لن أوظف أحدًا.. لدينا 6 ملايين موظف ونحتاج فقط مليونًا واللى بيدفع مستقبل مصر وشبابها.. منهجنا مفيش مجاملات.. وهنشتغل ونموت من الشغل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مهاجم الزمالك يشكو التوأم لـ«الفيفا»
» أول تعليق رسمي على تحفظ قطر على بيان القمة الطارئة
» "نتنياهو" يقيل وزيري العدل والتعليم
» البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه
» «الخشت»: الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء
» تفسير رؤية المكان المهجور
» "نجم" لـ"المصريون: رصدنا 416 حالة غش بالامتحانات
» جامعة سوهاج: 10 حالات غش و5 أعمال شغب بالامتحانات
» خبر مؤسف عن الفنان عزت أبوعوف
» بالفيديو..السيسي : "خليكم في حالكم"
» تمساح يقتحم منزلاً ويفتك بأثاثه

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"