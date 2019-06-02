السيسي: لن أوظف أحدًا.. عندنا 5 ملايين زيادة

02 يونيو 2019 - 09:47 م

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال إحدى ضيوف حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن عملية التوظيف في مصر، قائلاً: "لما توليت الأمر قلت مفيش توظيف تاني لن نجامل على حساب البلد.. البلد تمشي زى الكتاب ما يقول".



وقال السيسي: "الخواطر لا تبني بلاد، لن أوظف أحدًا.. لدينا 6 ملايين موظف ونحتاج فقط مليونًا واللى بيدفع مستقبل مصر وشبابها.. منهجنا مفيش مجاملات.. وهنشتغل ونموت من الشغل".