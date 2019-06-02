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10 فوائد سحرية للنعناع.. أبرزها إنقاص الوزن

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نعناع
نعناع

خالد الشرقاوي - متابعات

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بالرغم من انتشار نبات النعناع وإقبال الكثيرين عليه إلا أن فوائده الصحية لا يعرفها الكثيرون.
والنعناع يدخل في العديد من الاستخدامات الطبية، والعناية بالبشرة، والشعر، وقد تم استعماله من قبل الفراعنة في الكثير من الوصفات الطبية، ويعود ذلك إلى اشتماله على نسبة كبيرة من العناصر المفيدة لصحة الجسم.
فوائد النعناع:
المحافظة على الوزن
 يُساعد النعناع على تثبيت الوزن أو إنقاصه لمن يُريد بشرب كوب من النعناع بعد تناول وجبات الطعام، فهو يحفز الإنزيمات خاصة خلال عملية الهضم، مما يُساعد على هضم الطعام، والحصول على المواد المغذية، وحرق الدهون من خلال تحويلها إلى طاقة.
 المحافظة على الجهاز الهضمي
 يُصنف النعناع على أنّه من المشروبات المُهضمة، فهو يُحفز الجسم، والجهاز الهضمي على زيادة إفراز الإنزيمات الهاضمة، ونشاط الغدد اللعابية مما يُساعد على عملية الهضم، ويُعد النعناع فاتحاً للشهية لذا يُضاف إلى الكثير من المقبلات، كما يُستعمل كشراب مُسكن للمغص، ويُساهم أيضاً في القضاء على الحموضة، ويُخفف تقلصات المعدة ويقضي على الانتفاخ.
 المحافظة على صحة الفم
 يُستخدم النعناع كغسول للفم، وكمعجون للأسنان إذ يحتوي على مواد مُضادة للبكتيريا التي تتسبب في تسوس الأسنان ويخلص من رائحة الفم الكريهة وتزويده بالانتعاش.
 تخفيف الاكتئاب
 يُساعد النعناع على التخلص من الاكتئاب من خلال شربه، أو استنشاق أوراقة حيث تُحفز رائحته المخ على إفراز هرمون الألسيروتونين، والمعروف بهرمون السعادة والذي يُزود الشخص بالشعور بالفرح ويُحسن حالته المزاجية.
 خفض الضغط
يشتمل النعناع على نسبة جيدة من المواد المعدنية الضرورية للجسم، فهو يحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن السوائل بالجسم، ويسبب استرخاء الأوعية الدموية مما يُنظم ضربات القلب ويُخفض ضغط الدم.
تسكين الألم
 يُساعد مشروب النعناع على تسكين الألم، كألم العضلات، والدورة الشهرية، والمغص، والصداع، وآلام الجهاز الهضمي عموماً، كما ويُستعمل كمهدئ للأعصاب.
منع الغثيان
 يُخفض النعناع من الشعور بالرغبة بالتقيؤ والغثيان، كما يحد من آلام المعدة المرتبطة بدوار الحركة؛ وذلك لاشتماله على خصائص مُضادة للالتهابات.
 تقوية جهاز المناعة
 يشتمل النعناع على العديد من الخصائص المُضادة للجراثيم، والتي تتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض، كالحمى، ونزلات البرد، والسعال، إضافة إلى اشتماله على فيتامين ب، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة التي تُساعد الجسم على مُكافحة الأمراض.
التخلص من حب الشباب
 يُساعد مشروب النعناع على تقليل حب الشباب، وبالإمكان إضافة الشاي والنعناع إلى ماء الاستحمام فذلك يُهدئ الحروق  والطفح الجلدي والتهابات الجلد المتنوعة.

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