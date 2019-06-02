» "نتنياهو" يقيل وزيري العدل والتعليم

02 يونيو 2019 - 09:26 م



أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفتالي بنيت وأييليت شاكيد، من منصبي وزيري التعليم والعدل في حكومته.

وأكدت المتحدثة باسم نتنياهو، إقالة الوزيرين المنتمين إلى حزب "اليمين الجديد" الذي فشل في الحصول بالانتخابات الأخيرة التي جرت في 9 إبريل الماضي على العدد المطلوب من أصوات الناخبين لدخول الكنيست.

وعلى الرغم من هذه الخسارة استمر الوزيران في أداء مهامهما على أساس مؤقت، حتى تشكيل حكومة جديدة، لكن نتنياهو فشل الأربعاء الماضي في تحقيق هذا الهدف، وحل الكنيست نفسه استعدادًا لانتخابات جديدة في سبتمبر المقبل.



وتختلف تنبؤات وسائل الإعلام بشأن خليفتي بنيت وشاكيد المفترضين في مجلس الوزراء، إذ أفادت القناة الـ13 بأن نتنياهو سيمنح الحقيبتين إلى أعضاء في حزبه "الليكود"، فيما نقل موقع "والا نيوز"، عن مصادر سياسية قولها إن حزبي "البيت اليهودي" وائتلاف "الاتحاد الوطني" من أقصى اليمين يطالبان رئيس الوزراء بتعيين ممثلين عنهما للمنصبين رفيعي المستوى، ومن غير المرجح أن يرفض نتنياهو هذا الطلب.

