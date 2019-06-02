  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:28 م
بحث متقدم
الدكتور مدبولي

الحكومة تستجيب لمطالب المصريين العاملين بالخارج

البحوث الفلكية

مفاجأة بشأن موعد أول أيام عيد الفطر

الأرصاد.. طقس حار

الأرصاد: طقس حار وسقوط أمطار على هذه المناطق غدا

ليفربول

بث مباشر.. جماهير ليفربول تستقبل صلاح ورفاقه

امم افريقيا

"الخشت" يزف بشرى للطلاب بشأن كأس أمم إفريقيا

ليفربول

بالأرقام.. مبالغ ضخمة يحصدها ليفربول بعد التتويج

الدولار اليوم

الدولار يتراجع مجدداً أمام الجنيه المصري

البنك المركزي

المركزي يسدد مبلغ ضخم للبنك الأفريقي

كلوب

ليفربول يكافئ كلوب بهذا القرار

حلوان

«اللى اختشوا ماتوا»..طلاب يسخرون من امتحان الترجمة

صور نادرة من طفولة أنجلينا جولي تشعل مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

انجلينا جولي تشارك بقمة "ضد العنف الجنسي "
انجلينا جولي

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ابنة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

#

سعودية تشعل مواقع التواصل بـ 6 شروط للزواج

#

مفاجأة في صورة الملك سلمان النادرة.. من هو الصبي؟

#

الملك سلمان يشعل مواقع التواصل بصورة نادرة


تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي صور نادرة من طفولة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، وقارن العديد جميلة هوليود بأمها مارشلين بيرتراند.
وتظهر أنجلينا على الصور بعمر لا يتجاوز السنة، وهي مع والدتها، وتفاجأ الكثيرون أن هذه الطفلة السمينة الصغيرة كبرت إلى نجمة ورمز جمال هوليود.
وانتقد بعض المشتركين أن والدة أنجلينا مارشلين كانت أكثر جمالا من ابنتها.
وذكرت مصادر في وقت سابق، أن أنجلينا تصالحت مع زوجها السابق، براد بيت، وأنهما اتفقا على إبقاء علاقة صداقة بينهما من أجل الأطفال.
وكانت زوجة بيت الثانية السابقة أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

View this post on Instagram

Angelina Jolie and her mother Marcheline Bertrand??

A post shared by Iconic (@cineiconic) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «الخشت»: الجامعة لا تحجر على رأى وتقبل كل الآراء
» تفسير رؤية المكان المهجور
» "نجم" لـ"المصريون: رصدنا 416 حالة غش بالامتحانات
» جامعة سوهاج: 10 حالات غش و5 أعمال شغب بالامتحانات
» خبر مؤسف عن الفنان عزت أبوعوف
» بالفيديو..السيسي : "خليكم في حالكم"
» تمساح يقتحم منزلاً ويفتك بأثاثه
» الوزراء يرد على 12 شائعة خلال 10 أيام
» البحوث الفلكية تحدد موعد صلاة عيد الفطر
» ابنة حسن حسنى: أبى يعالج على نفقته الخاصة
» هذه هواتف الجيل الخامس المتوفرة بالدول العربية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"