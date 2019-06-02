الأرصاد: طقس حار وسقوط أمطار على هذه المناطق غدا

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خالد الشرقاوي - متابعات

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غدًا.. طقس معتدل على القاهرة وحار بجنوب مصر


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، فتكون فى القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

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