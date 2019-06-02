مفاجأة بشأن موعد أول أيام عيد الفطر

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محمد فضل- متابعات

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الثلاثاء

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البحوث الفلكية

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام عيد الفطر في مصر وبداية لشهر شوال سيكون الثلاثاء المقبل.

وقال جاد محمد القاضي، رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن البيانات والحسابات الفلكية تظهر أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وأوضح القاضي،، أن هلال شهر شوال سيولد يوم الاثنين 3 يونيو، الموافق 29 رمضان، وسيستمر ظهوره في الأفق بعد غروب شمس يوم الاثنين 29 رمضان مدة تتراوح ما بين 5 و7 دقائق في المدن المصرية المختلفة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تم تحديد يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وشدد على أن القانون في مصر يعطي الأحقية في إعلان بداية الشهر العربي لدار الإفتاء، وليس لمعهد البحوث الفلكية أو لجهة أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه البحوث الفلكية في السعودية والإمارات وبعض دول الخليج أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.


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