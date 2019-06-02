"الخشت" يزف بشرى للطلاب بشأن كأس أمم إفريقيا

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طالب الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بتجهيز قاعة "المصريون" بالمدينة الجامعية للطلبة خلال الإجازة الصيفية، لمشاهدة مباريات بطولة إفريقيا 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونية وحتي 19 يوليو المقبل، لطلاب الجامعة من مختلف الكليات مجانآ، منوهًا أن الطلاب يمكنهم  الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع علي البطاقة الجامعية.

وأعلن الخشت، أنه سيتم فتح القاعة، التي تم تجديدها هذا العام ضمن أعمال تطوير المدن الجامعية، لطلاب الجامعة خلال الفترة الصيفية لمشاهدة المباريات المحلية والدوريات العالمية المشفرة وبطولة أمم إفريقيا.

يشار إلى أن شباب مدينة الطلبة يتابعون المباريات الدولية بقاعة،"المصريون" بالمدينة، بعد ان كانوا يضطرون للخروج الى المقاهي لمتابعة المباريات ويتكلفوا ثمن الجلوس ويتعرضوا لمواقف سلبية، وتم توفير شاشات عرض كبيرة 52 بوصة وتتسع القاعة لألفي طالب.

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