« نجم»:33 لجنة خاصة بالطلاب المحبوسين

02 يونيو 2019 - 05:12 م

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن العملية الامتحانية على مستوى كافة كليات الجامعة، تسير بشكل منتظم، معلنا عن 33 لجنة خاصة بالطلاب المحبوسين على ذمة قضايا تذهب لهؤلاء الطلاب فى مقر محبسهم لتأدية امتحانات نهاية العام.

وأضاف نجم، لـ" المصريون"، أنه تم تخصيص هذه اللجان لامتحان الطلاب المحبوسين بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المطلوبة مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن العملية الامتحانية تتم بشكل منتظم ولا توجد أى معوقات لها؛ نظرًا لتطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن.

وتابع أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش وأعمال الشغب.