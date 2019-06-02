«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل براتب خيالي

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وعكة صحية

طارق الشناوى

عزت أبو عوف

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 230 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الصناعات الدوائية بالجيزة، براتب يصل إلى 4500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مندوب دعاية طبية، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس صيدلة، أو علوم، أو طب بيطري.

كما تحتاج الشركة، 100 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، و5 عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين، وبراتب 2900 جنيه.

كما تطلب الشركة، مشرف أمن، براتب 4500 جنيه، فني أبحاث، تصنيع أدوية، وذلك براتب 3000 جنيه، فني إنتاج براتب 3500 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة الاتصال على رقم 0238243257، والتواصل مع المدير المسئول أمل عامر، أو التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية السادسة قطعة 76 الجيزة.


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