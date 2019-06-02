"فيفا" يضع مسئولى الترجي فى موقف محرج

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تجاهل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تهنئة فريق الترجي التونسي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي بعد مباراة مثيرة انتهت بلعب 62 دقيقة فقط منها لإلغاء هدف لبطل المغرب.

ونشر "فيفا" تهنئة رسمية لفريق ليفربول الإنجليزي بتتويجه بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي بالأمس.

ويحرص فيفا على توجيه التهنئة الفورية للأندية التي تتوج بالكؤوس القارية بمختلف القارات الخمس، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.


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