هكذا هنأ المشاهير محمد صلاح بإنجازه الجديد

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متابعات-علا خطاب

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أميرة عربية

شاب أوروبي

زنجبار

هنأ عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير نجم ليفربول محمد صلاح، بعدما أصبح أول لاعب مصري يتوج بلقب قاري أوروبي، بعد التغلب على توتنهام بهدفين نظيفين، سجل أحدهما صلاح في الدقيقة الثانية من المباراة.

فور انتهاء المباراة وتتويج ليفربول، كتب عدد من المشاهير تغريدات التهنئة إلى محمد صلاح، ونرصد بعضا منها فيما يلي:

وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط :

"مبروك محمد صلاح، في وجود كل المصريين خلفك، لن تسير وحدك أبدًا".

يوسف الشريف:

نشر صورة تجمعه مع محمد صلاح واكتفى بكتابة اسمه "صلااااح"

محمد هنيدي:

نشر فيديو لجماهير ليفربول وهي تغني هتاف محمد صلاح الشهير، مكتفيًا بالتعليق "مو صلاح".

محمود البزاوي:

وكتب على "تويتر": "الشاعر تميم البرغوتي كان قال لو مصر مالهاش نيل كان شعبها حفره.. بس أنا آسف إني هاغيرها وأقول.. لو مصر مالهاش نيل كان صلاح حفره محمد صلاح".

حسام حبيب

"بطل أوروبا وأحسن لاعب في العالم إن شاء الله مليون مبروك علينا"

أشرف عبد الباقي

"مبروك للاعبنا المصري محمد صلاح الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا".

نبيل الحلفاوي

"ألف مبروك لمصر ولكل العرب. ولدنا محمد صلاح يتوج مع فريقه بطلا لأوروبا وصاحب هدف التقدم. ليلة رائعة.. تحقق الحلم. ربنا يحميك يا بطل".

عزيز الشافعي

اكتفى بنشر كلمات أغنية "غنوا لصلاح" التي كتبها ولحنها

"ف كل حتة معاه بقلبنا وروحنا..وكل ما ينجح نحس انه نجاحنا..ونقول اهو المصري اهو ولا نسيتوا..ونفسنا نقف نغني تحت بيته"

أمير طعيمة

"تهاني لفريق ليفربول، أحسنت يا محمد صلاح"، ثم أضاف شعار مشجعي الفريق "لن تسير وحدك أبدًا".

المعلق فارس عوض

"يختلف المجال ويبقى ارتباط مصر وأبناءها بالتاريخ وثيقا. محمد صلاح يكتب التاريخ لكل اللاعبين العرب ويقدم درسا لكل الأجيال القادمة. مبروك يا فخر العرب مبروك يابو مكة".






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