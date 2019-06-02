» تمساح يقتحم منزلاً ويفتك بأثاثه

02 يونيو 2019 - 01:40 م

هاجم تمساحٌ منزلاً في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من الصباح، الأمر الذي فاجأ سكّان المنزل واستدعى تدخل الشرطة.

وقالت صحيفة "يو أس أيه توداي"، فقد عثر سكّان المنزل على التّمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تطلّ على الحديقة، حسب الشرطة التي نشرت صورًا للتمساح بعد تقييده.

وجاء في بيان صادر عن إدارة الشرطة أنّ الزاحف البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتم اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ. وقبل دخوله إلى المنزل، كان التمساح يسير بطريقة عدوانية على جانب الشارع، على حد قول أحد شهود العيان الذين اتصلوا بالشرطة للتبليغ عن اقتحامه المنزل.

وتمكن صياد للتماسيح تابع للشرطة من السيطرة على الحيوان الضخم، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، لكن صاحب المنزل سيحتاج إلى استبدال النوافذ التي هشمها التمساح.

أما التمساح فقد بدت على جسده جروح بسيطة من جراء تكسّر الزجاج، وتم نقله إلى مكان خاص للتعافي مما وصفه الصياد بأنّه "تجربة مؤلمة".

وقالت سوزان ليندنموث، مديرة الشؤون العامة للإنقاذ، إنّ "التمساح كان غضباً جداً"، مشيرة إلى أنّ عملية السيطرة على التمساح استغرقت 15 دقيقة.

وأوضحت لجنة حماية الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا أن فصيلة التمساح الذي اقتحم المنزل نادراً ما يتجاوز طولها 3 أمتار.