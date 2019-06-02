بث مباشر.. احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس

02 يونيو 2019 - 01:28 م



تنقل المصريون لكم بثًا مباشرًا، لاحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المقرر أن يُكرِّم الرئيس السيسي، حفظة القرآن الكريم، فى المسابقة العالمية السادسة والعشرين لوزارة الأوقاف لعدد من المصريين والأجانب، ويمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير، التي تبلغ قيمة جوائزها مليونًا و100 ألف جنيه.



يحضر الحفل بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والوزراء ووزراء مصر، ورموز الدولة والسياسيين والنواب والإعلاميين.



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