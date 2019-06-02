لحظات مؤلمة عن استشهاد "أيمن حاتم" يرويها والده

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روي حاتم عبد الرحيم، والد الشهيد "أيمن حاتم"، تفاصيل اللحظات الأخيرة لاستشهاد نجله أحد شهداء الشرطة، قائلا: "إنه علم بخبر استشهاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد خبرا عن الهجوم على كمين، وحاول الاتصال به ولم يستطع.

 وأضاف "عبد الرحيم"، في لقاء مع برنامج "درع الوطن"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنهم اتصلوا بهم في قسم الشرطة وأخبروهم بأن الشهيد أيمن أصيب وعليهم الذهاب إلى المستشفى وعلموا أنه استشهد.

 وتابع والد الشهيد: "إنه قبل استشهاده بيوم واحد نظموا حفل عيد ميلاد لنجله، وكان لا يريدهم أن يمشوا من عنده، وفي نفس يوم استشهاده احتفل به مرة ثانية عند أهل زوجته.

 شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=iM2W_uF1NAI


 

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