شقيق بن سلمان: كنت لنا سدا منيعا

02 يونيو 2019 - 11:53 ص

بالتزامن مع مرور عامين على تنصيبه ولى العهد تداولت العديد من المواقع الإخبارية بعض إنجازاته، كما شاركه محبوه بالتهاني بالذكرى علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، على الذكرى الثانية لمبايعة شقيقه الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، قائلا: "عامان على بيعة ولي العهد، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها سدا منيعا أمام العدو، ونبراسا ملهما لشباب وطنك، فسر بخطى عزك، ونحن جنودك من ورائك، تحت رايتك، ماضون دوما، بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه".



كما غرد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير علي " تويتر":" عامان على بيعة ولي العهد.. قائدٌ ملهم ونبراس مضيء لرؤية وطن لا حدود لطموحاته،، عامان من صناعة المنجزات، والحضور الدولي المؤثر لوطن يسمو بقيادته وشعبه ومكانته ورسالته التي تقوم على مبادئ راسخة عمادها التعايش والسلام والتنمية".

عامان على بيعة ولي العهد.. قائدٌ ملهم ونبراس مضيء لرؤية وطن لا حدود لطموحاته،، عامان من صناعة المنجزات، والحضور الدولي المؤثر لوطن يسمو بقيادته وشعبه ومكانته ورسالته التي تقوم على مبادئ راسخة عمادها التعايش والسلام والتنمية.#ذكرى_بيعة_ولي_العهد pic.twitter.com/bS9XFVNzJ3 — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) 1 يونيو 2019

رؤية 2030

وينسب الكثير إلى الأمير محمد بن سلمان الكثير من التغييرات التي طرأت على المملكة في الفترة الأخيرة، والتي كان أهمها التغيرات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها المملكة التي وصفت بالمحافظة لسنوات كثيرة.

وعندما جاء محمد بن سلمان إلى منصبه الجديد حاملا رؤية 2030 والتي يرى أنها البوابة التي ستنتقل من خلالها المملكة إلى آفاق أكثر رحابة على كل المستويات.

ويرى محمد بن سلمان أن "السعودية الحقيقية" هي السعودية التي كانت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقال محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة CBS الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة" (19 مارس 2018)، "هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية، وأود أن أوجه طلبا لمشاهديكم باستخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك، ويمكنهم البحث عن معلومات حول السعودية في الستينيات والسبعينيات عبر موقع Goggle ، وسيجدون بسهولة السعودية الحقيقية في الصور التي سيعثرون عليها".

المرأة تحقق انتصارات تاريخية

في 26 سبتمبر 2017 أعلنت السعودية للسماح للمرأة داخل المملكة بالقيادة، وهو القرار الذي وصف وقتها بـ"انتصار تاريخي".

القرار جاء بعد أشهر من مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وكان لمحمد بن سلمان موقفا واضحا من هذه القضية قبل اختياره وليا للعهد إذ قال في تصريحات خلال مؤتمر الإعلان عن رؤية المملكة 2030، في إبريل عام 2016، رداً على سؤال ما إذا كان سيسمح للمرأة بالقيادة: "لا شك أن المرأة عملها مهم جداً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية.. قيادة المرأة ليست قيادة دينية، بقدر ما هي قيادة لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها".

غير أن هذه الحادثة كشفت عن توجه عام داخل المملكة في الحصول على هذا الحق، إلا أن الدولة السعودية عارضت الأمر بشدة وصدرت فتاوى دينية رسمية حينها تحرم قيادة المرأة للسيارة، وهي الفتوى التي صدرت بتاريخ 9 نوفمبر 1990 (أي بعد الحادثة بثلاثة أيام فقط) ولقد تم عقاب السيدات اللاتي شاركن في هذا الأمر حينها بالإيقاف عن العمل لمدة سنتين وثمانية أشهر بالإضافة لمنعهن من السفر لمدة 10 أشهر.

وتكررت محاولات السعوديات لتنبيه السلطات برغبتهن للحصول على هذا الحق، ونظم السعوديات حملات كثيرة من بينها حملة "سأقود سيارتي بنفسي"، وكذلك حملة "من حقي أن أقود".

واستمر الوضع هكذا حتى صدر القرار "التاريخي" في سبتمبر 2017، والذي نص على أن يتم رفع الحظر عن قيادة المرأة في 24 يونيو 2018، وهو ما حدث بالفعل وأصبح بإمكان السعوديات حاليا الحصول على رخصة قيادة داخل المملكة.

ومن بين الانتصارات التي حصلت عليها المرأة السعودية، هو القرار الذي أصدرته وزارة العدل بإلغاء "بيت الطاعة"، وهو النظام الذي كان يسمح بإجبار الزوجة على العودة لبيت زوجها.

ونص التعديل الذي أدخلته وزارة العدل السعودية على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا"، ويضع القرار الجديد الزوج فى حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع.

وكذلك في أكتوبر 2017 أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة (وقتها)، تركي آل الشيخ، البدء في تهيئة 3 ملاعب فى الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018، وفقًا للضوابط الخاصة بذلك، وبذلك أصبح للمرأة السعودية الحق في حضور مباريات كرة القدم، وهو القرار الذي نفذ بداية من يناير2018.

وفي ظل الانتصارات التي تحققها المرأة السعودية أصبح من حقها التوظيف في قطاعات وزارة الحرس الوطنى فى الأعمال المساندة، إذ وافق مجلس الشورى السعودى، في 2017 على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطنى فى الأعمال المساندة، وفي العام ذاته أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير، قرارًا بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدى، مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

وأصبح للمرأة السعودية الحق في التوظيف في المناصب العليا، وفي عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، ففي فبراير 2019 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول سفيرة في تاريخ السعودية.

السينما تعود إلى المملكة

لم تشمل الإصلاحات التي بدأها الأمير الشاب محمد بن سلمان حقوق المرأة فقط، بل شملت كذلك قطاع الترفيه والسينما، إذ أعلنت وزارة الثقافة السعودية في 11 ديسمبر 2017 أنها ستسمح مجددا بفتح دور للسينما اعتباراً من مطلع 2018 ورفعت بذلك حظراً مطبقاً منذ أكثر من 35 عاما على أماكن التسلية.

ويصل عدد دور العرض في السعودية حاليا إلى 4 دور عرض، وتخطط السعودية لبناء 600 شاشة في جميع أنحاء المملكة، باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.

ورغم أن القرار لاقى اعتراضات من قبل بعض الجماعات المحافظة داخل المملكة، وانقسم الأفراد في المجتمع السعودي ما بين معارضين ومابين مؤيدين فالبعض يراها انطلاقة رائعة وذات جوانب ايجابيه كثيره سواء للأفراد انفسهم او لتحقيق أغراض واهداف رؤية 2030، والبعض الآخر يعارض هذه الفكرة ويرى بأنها تتنافى مع المجتمع وعاداته وقيمه وتقاليده المجتمعية، بحسب موقع "سينما السعودية".

ويبدو أن التغيير الفني في السعودية سيشمل السينما أيضا، بعدما أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودي أحمد الخطيب في شهر أبريل 2017، عن قرب افتتاح أول دور عرض سينمائية في المملكة، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن.

وقال الخطيب في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، ونقلتها قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "المملكة ستفتتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية".

يشار إلى أنه في 21 يونيو 2017، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد، بحسب قناة "العربية" السعودية.