» تأجيل عرض "فالنتينو".. لهذا السبب

02 يونيو 2019 - 11:39 ص

قررت المجموعة المتحدة المالكة لشبكة قنوات "أون والحياة ودي إم سي والحصة الحاكمة في شبكة قنوات سي بي سي" تأجيل مسلسل "فالنتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام وعرضه على القنوات الأربعة في شهر رمضان 2020.

وأكدت الشركة فى بيان لها أنه بعد قرارها بعرضه عقب شهر رمضان لهذا العام، تراجعت وقررت تأجيل عرضه إلى العام المقبل حيث توقف تصوير العمل بسبب ضيق الوقت.

يشار إلى أن "المجموعة" كانت قد حصلت على حقوق عرضه في وقتٍ سابق من قبل شركة "ماجنوم" التي يمتلكها المنتج هشام تحسين ومخرج المسلسل رامي إمام.