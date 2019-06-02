تفاصيل مثيرة عن الفتاة "العارية"

02 يونيو 2019 - 11:39 ص

تعرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، المستضيف لنهائي دورى أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الإنجليزي، لواقعة اقتحام بالأمس من قبل فتاة شقراء وهى ترتدى ملابس مثيرة أشبه بلباس السباحة.

الفتاة تدعى كينزي ولانسكي، وهي عارضة أزياء روسية، اقتحمت الملعب للترويج لموقع "مشفر" يعود لصديقها فيتالي زدوروفيتسكي الذي قام بدوره بنشر صور ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي بإنستجرام والذي يتابعه 2.5 مليون شخص، قائلاً: "هذه صديقتي"، قبل أن تعيد لاونسكي نشر ذات المقطع على صفحتها.

ونشرت ولانسكي صورة على صفحتها بانستجرام والتي يتابعها 1.5 مليون شخص واقفة أمام صاحب القميص رقم 8 من نادي توتنهام، قائلة في تعليق: "هل شتت انتباه صاحب القميص رقم 8 كثيرا؟".