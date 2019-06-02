جندي أمريكي أراد أن يفجر مسجد.. فأسلم لهذا السبب

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انتحار جندي أمريكي بالكويت
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متابعات-علا خطاب

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مرصد الأزهر: 8 فئات للأطفال عُرضة للتطرف

أثارت قصة إسلام جندي أمريكي أراد في وقت سابق أن يفجر مسجدًا، وكيف خطط لقتل وإصابة 200 مسلم عبر قنابل منزلية الصنع، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل .

وظهر الجندي في مقطع فيديو يقول إنه كان ينوي أن يصنع قنبلتين ويضعهما أمام أحد المساجد ويضغط على الزر وهو في البنك لتفجيرهما.

وأشار إلى أنه تأثر بشخصية "رامبو" -كان يجسدها الفنان الأمريكي، سيلفستر ستالون، في سلسلة أفلام- لأنه بحسب وصفه كان "قوي ومحترم" فقرر أن يكون مثله فانضم للبحرية الأمريكية.

وقال إنه "خاض عدة حروب في الشرق الأوسط مثل عاصفة الصحراء ودرع الصحراء وحارب في الفلبين وجوب أمريكا والصومال، وأسوأ شيء رآه هو أطفال قتلة".

وكشف عن وشم في جسده وعلق قائلا: "كل دمعة من هذا الوشم هي لقتل مؤكد قمت به وتوقفت بعد وصول العدد لـ 26 قتيلا"، مضيفًا إنه "كان يتوقع أن يقتل ويصاب 200 مسلم على الأقل".

وأكمل الجندي الأمريكي قصة إسلامه قائلاً: في إحدى المرات كنت أنا وزوجتي في محل أحذية وحينها رأيت سيدتين يرتديان النقاب وحينها بكيت وصليت أن تكون لدي القدرة الكافية للذهاب لهما وكسر عنقهما فكنت غاضبا ومليء بالكراهية”.

وذكر أنه في هذه المرحلة كان يشرب 15 لتر من الفودكا كل يومين.

وتابع: كرهي للإسلام كان الشيء الوحيد الذي يبقيني حيا، وفي أحد الأيام جاءتني ابنتي وكانت تكلمني عن فتى يجلس أمامها في المدرسة وجاءت أمه تأخذه وكانت تضع غطاء على رأسها وترتدي ملابس تصل إلى أقدامها ولا تستطيع روية سوى عيناها”.

واستكمل: “في هذه الحظة غضبت وتلفظت بكلمات لا تليق فكان رد فعل ابنتي أنها نظرت إلي باستحقار وهنا قررت أن اعطي هؤلاء الناس فرصة أخري، ومن حينها ذهبت للمسجد وتعلمت القرآن وأصبحت مسلما وعلمت أني كنت مخطئا”.


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