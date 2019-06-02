  • الأحد 02 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:21 م
بحث متقدم
الدكتور أحمد الطيب

شيخ الأزهر: يجوز ضرب الزوجة في هذه الحالة.. وإلا!

الفتاة العارية

تفاصيل مثيرة عن الفتاة "العارية"

انتحار جندي أمريكي بالكويت

جندي أمريكي أراد أن يفجر مسجد.. فأسلم لهذا السبب

أحمد احمد

أول تعليق من رئيس "كاف" على نهائي أفريقيا

التدخين

إحصائية صادمة عن ضحايا التدخين.. تكشفها الصحة العالمية

ارشيف

لندن تتكبد 31 مليون دولار جراء زيارة "ترامب"

الدكتور جودة عبد الخالق

وزير سابق: ثورة 25 يناير زلزال

حسن حسني

حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

الملك سلمان

سجال ساخن بين أمير سعودي وبشارة بسبب قرار الملك سلمان

محمد صلاح

السفارة البريطانية لـ "صلاح": مبروك يا أبو مكة

إحصائية صادمة عن ضحايا التدخين.. تكشفها الصحة العالمية

الصفحة الأخيرة

التدخين
التدخين

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"الصحة العالمية": 264 قتيلا جراء معارك طرابلس

#

ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205

#

ارتفاع ضحايا اشتباكات ليبيا إلى 147 قتيلًا

#

الصحة العالمية": لا حاجة لطوارئ عالمية جراء "إيبولا"

تويتر

الصين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إحصائيات صادمة لضحايا التدخين، حيث يحصد "التبغ" حياة حوالي ثمانية ملايين شخص سنويا، لذا حثت المنظمة حكومات العالم على اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة المشكلة.

من جانبه، قال الدكتور فيناياك براساد، من إدارة الوقاية من الأمراض غير السارية في المنظمة، إنه "تم رصد 3.3 مليون حالة وفاة بأمراض الرئة المرتبطة بالتبغ، من بينها نحو نصف مليون حالة لأشخاص تعرضوا للتدخين غير المباشر".

وأوضح "براساد" أن 60 ألف طفل يموتون كل عام بسبب التدخين السلبي.

وعلى الرغم من أن تعاطي التبغ قد انخفض عالميًا في العقود الأخيرة، من 27 في المئة عام 2000، إلى 20 في المئة عام 2016، قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن الحكومات "متأخرة" في الوفاء بالتزاماتها تجاه الحد من استخدام التبغ.

وأكدت المنظمة أهمية إنشاء أماكن عامة داخلية وأماكن عمل ووسائل نقل عام خالية من التدخين، وحظر الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ بشكل كبير، وتثبيت تحذيرات صحية مصورة وكبيرة الحجم على جميع عبوات التبغ.

وكررت منظمة الصحة العالمية نصيحتها بأنه "لم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين، حيث تتحسن وظائف الرئة في غضون أسبوعين من التوقف عن استهلاك التبغ".

وأكدت أن الإقلاع عن استخدام التبغ "يعكس بعض الأضرار التي لحقت بالرئتين، وليس كلها" ولذا فالإقلاع عن التدخين في أسرع وقت ممكن "ضروري" لمنع ظهور أمراض الرئة المزمنة "وهو أمر لا رجعة فيه بمجرد تطوره".

يذكر أن اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ يوافق الجمعة 31 مايو الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل عرض "فالنتينو".. لهذا السبب
» صادم.. ضرب وركل للآباء فى هذه الدولة بسبب المصاريف
» نتنياهو يستفز متابعيه برد ساخر من هجوم قواته على سوريا
» مواجهات عنيفة بين المعتكفين وشرطة الاحتلال بـ"الأقصى"
» قضية اغتصاب تلاحق لاعبا برازيليا شهيرا
» أول تعليق لمصر عن إعلان السعودية موعد عيد الفطر
» شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش.. الأرقام صادمة
» "الأولمبية" تهنئ "صلاح"
» برلمانى يطالب بـ250 جنيها دعما لكل مواطن لتخفيف الأعباء
» معسكر مغلق بالزمالك استعدادا لـ "الحدود"
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد راحة 48 ساعة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار
"بيض مدحرج"