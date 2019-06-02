السفارة البريطانية لـ "صلاح": مبروك يا أبو مكة

02 يونيو 2019 - 10:57 ص

هنأت السفارة البريطانية في القاهرة، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لفوزه ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه علي نادي توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، قائلة: "فرحة الفوز.. مبروك Liverpool FC مبروك يا أبو مكة".

توج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل الهدف الأول والوحيد في المباراة المحترف الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء تحصل عليها الدولي السنغالي ساديو ماني بالدقيقة الثانية من المباراة.

وسجل الهدف الثاني اللاعب اوريجي بالدقيقة 87 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.