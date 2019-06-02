حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

02 يونيو 2019 - 10:56 ص

تداول بعض صفحات مواقع التواصل أنباء عن وفاة الفنان حسن حسني إلا أنه لم يتم تأكيدها أو نفيها على الصفحات.

وتواصلت بعض المواقع الإخبارية معه وأكدت أنه بخير بينما لا يزال يعانى من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية ما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.